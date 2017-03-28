بالفيديو : “الصحة” تحذر من الإكثار في استخدام الملح وتطرح البدائل

حذرت وزارة الصحة من الإكثار في استخدام الملح في الطعام لما يسببه من ارتفاع في ضغط الدم وتعريض الإنسان للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية لا سمح الله، بخلاف القصور في القلب، ومشاكل صحية في الكلى.

وأوضحت الصحة عبر فيديو توعوي بثته على قناتها في ” اليوتيوب” أن أغلب الناس يستخدمون الملح في طعامهم لكنهم لا يعرفون عن أضراره وفوائده، مشيرة إلى أن التركيب الكيمائي لمادة الملح تتكون من عنصري الصوديوم والكلوريد، وله عدة مصادر مثل، الأطعمة المعلبة، المخللات، الوجبات السريعة، والأجبان.

ونصحت الصحة أنه يفضل ألا يزيد الاستهلاك اليومي للملح للشخص البالغ عن ملعقة شاي صغيرة، أي ما يساوي 5 جرامات ملح وهو ما يعادل 2 جرام صوديوم.

واستعرضت “الصحة” بدائل صحية يمكن استخدامها عوضاً عن الملح، والمتمثلة في الليمون، كما يمكن إضافة بعض المنكهات لتقبل الطعم كالأعشاب والتوابل مثل، الثوم، البصل، الهيل، الكزبره، الزعتر، الشبت، الكمون، والكركم، مشددة على أن التوازن في استخدام الملح يعد من أهم الخطوات للحفاظ على صحة الإنسان.

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