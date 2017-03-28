خادم الحرمين يشرف حفل العرض العسكري في الأردن

شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في العاصمة الأردنية عمّان اليوم حفل العرض العسكري بمناسبة زيارته – حفظه الله – للمملكة الأردنية الهاشمية.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ميدان الراية رافقت الموكب مجموعة من فرسان الحرس الملكي الأردني، فيما أطلقت المدفعية 42 طلقة تحية بالمقدم الميمون للملك المفدى.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين وجلالة ملك الأردن مكانهما في المنصة الرئيسة للاحتفال، عزف السلامان الملكيان السعودي والأردني، فيما حلقت طائرتان عموديتان من أمام المنصة الرئيسة ترفعان علمي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين وجلالة ملك الأردن والحضور عروضاً عسكرية متنوعة شملت استعراضات لمجموعة من الفرسان وتشكيلات للمشاة الصامتة بالسلاح، وقفز حر لثمانية مظليين بالإضافة إلى عروض للمشاة والهجانة والخيالة.

بعد ذلك ألقيت قصيدة حوارية بعنوان ” أحرار الدار ” .

بعدها قدمت مجموعة من الطائرات الأردنية الحديثة عروضاً جوية بهذه المناسبة.

عقب ذلك قلد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” قلادة الشريف الحسين بن علي” التي تعد أرفع وسام في المملكة الأردنية الهاشمية تمنح للملوك ورؤساء الدول.

ثم عزف السلامان الملكيان إيذانا بانتهاء حفل العرض العسكري الأردني بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الحالية للأردن.

وقد أقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية مأدبة غداء تكريماً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

حضر الحفل، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد ، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن خالد بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن فيصل، وصاحب السمو الأمير سلمان بن خالد بن فيصل، وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الأردن.