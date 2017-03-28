 صحي المسارحة يفعل اليوم العالمي لمرض الدرن بمدرسة البيطارية للبنين | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 29 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 مارس 2017 ميلاديا

صحي المسارحة يفعل اليوم العالمي لمرض الدرن بمدرسة البيطارية للبنين

صحي المسارحة يفعل اليوم العالمي لمرض الدرن بمدرسة البيطارية للبنين
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

الدرن ( السل) محاضرة تحت عنوان ( فلنتحد للقضاء على الدرن) للدكتور / حافظ الطيب الدخيري، وفني الوبائيات الأستاذ طيب قيسي، تحدثا فيهاعن تعريف مرض الدرن اسبابه، وعلاجه وطرق الوقاية منه، وذلك بمدرسة البيطارية للبنين،حيث أوضح الدكتور / الدخيري، ان مرض الدرن من الامراض الخطرة والتي خصص لها العالم يوماً عالمياً نظيرا لاهمية الوقاية منه، وتأثير انتقال هذا المرض بين افراد المجتمع.
يذكر أن هذه المحاضرة قد تم الإعداد لها مع فريق برنامج الدرن بمركز الرعاية الصحية الاولية بأحد المسارحة تفاعلاً مع اليوم العالمي

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