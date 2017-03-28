جوازات عسير تحدد مقار استقبال الوافدين المخالفين بدءاً من الغد

أكملت جوازات منطقة عسير استعدادها لتنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين “حفظه الله”، ودشنها سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز “حفظه الله” وذلك لمساعدة الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لمغادرة البلاد وفق الآلية المعتمدة في الحملة والتي تضمن إعفاءهم من الغرامات المترتبة على مخالفتهم للأنظمة والأثر النظامي المترتب على بصمة “مرحل”.

وأوضح مدير جوازات منطقة عسير العميد سعد بن إبراهيم الخالدي أن جوازات المنطقة حدّدت مقار لاستقبال الوافدين المخالفين اعتباراً من يوم غد الأربعاء، وهي إدارة جوازات المنطقة بأبها، وإدارة الوافدين بأبها وإدارة جوازات محافظة بيشة ( الوافدين ) وجوازات مطار أبها الإقليمي. مؤكداً أن جميع تلك المواقع دعمت بالكوادر البشرية اللازمة والأجهزة الفنية لتلبية احتياجات المتقدمين بشكل سريع.

وبيّن العميد الخالدي أنَّ مهلة الـ90 يومًا والتي تبدأ غداً الأربعاء مشروطة بمغادرة المخالف من تلقاء نفسه وعلى حسابه الخاص بحيث يغادر المملكة خروجاً نهائياً وليست مغادرة خروج وعودة أو تصحيح وضع وإنما مغادرة نهائية مؤكدًا في الوقت نفسه أنه في حال مغادرة المخالف في الوقت المحدد ومن تلقاء نفسه يعفى من الآثار المترتبة على بصمة “مرحل” وبإمكانه العودة إلى المملكة للعمل بالطرق النظامية.

وأوضح العميد الخالدي أن من لديه تأشيرة منتهية سواء تأشيرة الزيارة أو الحج أو العمرة أو المرور عليه التوجه مباشرة إلى مطار أبها الإقليمي لإنهاء إجراءاته دون أية غرامات أو رسوم ويغادر على حسابه الخاص .

وأضاف: أما المتسلّلون ومجهولو الهويّة ومخالفو نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود عموماً فعليهم التوجّه إلى إدارات الوافدين (وافدين عسير بأبها – ووافدين محافظة بيشة) لإنهاء إجراءاتهم وفق الآلية المنظمة لمغادرتهم علماً أن هناك مواعيد عن طريق نظام (أبشر) لتسهيل مراجعتهم لتلك الإدارات وإنجاز إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.