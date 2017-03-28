هل تناول الثوم على معدة خالية مفيد؟

نعم. من الجيد تناول الثوم على معدة خالية. فهناك الكثير من الدراسات التي دعمت أن الثوم يعمل بمثابة مضاد حيوي طبيعي عند استخدامه على معدة خالية. وينصح بتناول الثوم قبل الإفطار لإبقاء البكتريا بعيدًا، كما أن الفوائد الرئيسية لتناول الثوم على معدة خالية تتضمن:

– تخفيض ضغط الدم: فالثوم يقلل مستوى التوتر ومن ثم يقي من ارتفاع ضغط الدم.

– يحمي من مشكلات القلب: نظرًا لفعالية الثوم للدورة الدموية فإنه جيد للقلب، ويحمي من الكثير من مشكلاته.

– تحسين الهضم: يقي الثوم من مشكلات المعدة كالإسهال، كما أنه يعزز من الأداء الوظيفي للمثانة والكبد. كما أنه فعال لتحفيز الشهية والهضم.

ومع كل هذه الفوائد، عُرف الثوم كطعام شافي منذ العصور القديمة.

استخدام الثوم في الطب البديل

أبرز الطب البديل أهمية الثوم لعلاج الكثير من الأمراض، حيث ذُكر أن الثوم يساعد على إزالة السموم من الجسم، وعلاوة على ذلك يبقينا آمنين من العدوى. فهو يستخدم للتخلص من الديدان والطفيليات، فضلًا عن الوقاية من الأمراض، كمرض السكري، والتيفويد، وبعض الأنواع من السرطان، والاكتئاب.

وعلى المرء أن يعلم أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الثوم، عليهم أن يتجنبوا تناول الثوم الخام لأنه قد يؤدي بهم إلى مشكلات في البشرة، والصداع، فضلًا عن ارتفاع درجة حرارة الجسم. فإذا لاحظت أي من هذه الأعراض بعد تناول الثوم فتوقف عن استخدامه فورًا. أيضًا من المقترح أن يتجنب الأشخاص المصابون بمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” عن تناول الثوم، لأنه قد يؤدي لبعض الأعراض الجانبية.

فوائد أخرى للثوم

يمتلك الثوم الكثير من الفوائد الأخرى، وهو يستخدم بنشاط في علاج بعض الأمراض. وإليك بالتفصيل كيفية استخدام الثوم في علاج بعض الأمراض المنزلية المزمنة:

الأمراض التنفسية: يمكن استخدام الثوم لعلاج الكثير من الأمراض التنفسية مثل احتقان الرئة، والتهاب الشعب الهوائية، والربو وكذلك السل، والالتهاب الرئوي.

علاج السل بالثوم

يمكن علاج السل بواسطة الثوم بطريقة بسيطة للغاية: خذ رأس ثمرة ثوم كاملة وقسمها إلى عدة أجزاء، وتناول الثوم إما في صورته الخام، أو بعد إضافته إلى صلصة مكونة من صفار البيض والزيت. وإذا كنت لا تحب طعم الثوم الخام، يمكنك شويه في الفرن حتى يصبح لونه مائلًا إلى البني الفاتح. ومن الضروري جدًا أن تستهلك رأس الثوم كاملة في اليوم الواحد حتى تشفى من السل.

علاج داء الشعب الهوائية بالثوم

يمكن عمل شراب مخصص لعلاج داء الشعب الهوائية باستخدام الثوم وهو مكون من: 200 جرام من الثوم، و700 جرام من السكر ولتر ماء. اغلِ الماء وأضف له الثوم، ثم اتركه يغلي لدقيقتين أو ثلاث قبل إضافة السكر إلى الخليط، ثم ارفعه من على النار بعد أن دقيقتين أخرتين ثم اتركه ليبرد، وتناول 3 ملاعق كبيرة من هذا المحلول يوميًا.

وأخيرًا ..

هناك العديد من الفوائد الصحية للثوم التي تجعل من المفضل إضافته للنظام الغذائي اليومي. فالخصائص الطبية للثوم ستحميك من أنواع مختلفة من العدوى والأمراض الباطنية، الأمر الذي سيساعدك بدوره على البقاء في صحة جيدة.