 هنا .. أهم مميزات ” آيفون 8 iPhone “ | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 29 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 مارس 2017 ميلاديا

هنا .. أهم مميزات ” آيفون 8 iPhone “

هنا .. أهم مميزات ” آيفون 8 iPhone “
FaifaTech

كشفت تسريبات موثوقة أن شركة أبل الأميركية ستعتمد في هاتف “آيفون 8” المقبل على تقنية تصوير متقدمة جدا في الجهة الأمامية من الهاتف.

ونقلت “سكاي نيوز عربية”، عن تقارير إعلامية إن أبل ستلغي الزر الرئيسي في الجهة الأمامية من الهاتف وبالتالي مستشعر البصمات الموجود داخلة، وستعتمد على الكاميرا الجديدة في التعرف على المستخدم وتسجيل دخوله إلى الهاتف، لذلك اعتبرت مجلة “فوربس” هذه الميزة الأهم في الجهاز الجديد.

وكان المحلل المالي مينغ-تشي كو بشركة كي جي آي سيكيورتيز، وهو مصدر موثوق لتسريبات أبل، قال إن الهاتف سيعتمد على كاميرا أمامية ثورية بالإضافة إلى جهاز للأشعة تحت الحمراء يقوم بإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لوجه المستخدم.

وأكد المحلل أن نظام الكاميرا الأمامية يتيح دمج تفاصيل عميقة في اللقطات مع الصور ثنائية الأبعاد لإنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد دقيقة للمستخدم، أو لالتقاط صور شخصية “سيلفي” ثلاثية الأبعاد. مما قد يستخدم في الألعاب التي يشغلها المستخدم على جهازه.

ومن المزايا المهمة أيضا التي تتحدث عنها التسريبات الإعلامية أن آيفون الجديد سيعتمد على شاشة من الحافة إلى الحافة، كما هو في النموذج التخيلي المرفق مع الخبر. يذكر أن أبل تعتزم الكشف عن آيفون 8، مع هاتفين أخرين، في وقت لاحق هذا العام، وهو الهاتف المنتظر أن يضم شاشة بقياس 5.8 بوصة والعديد من المزايا التي كشفتها التسريبات الإعلامية.

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