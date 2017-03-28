الغالبي يحصل على درجة البكالوريوس في الصيدلة

احتفل الشاب ناصر بن ابراهيم بن يحي الغالبي بتخرجه من قسم الصيدلة بجامعة جازان ضمن كوكبة الخريجين الذين توج مسيرتهم التعليمية قائد التنمية وأميرها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز في ليلة من ليالي الأنس نظمتها الجامعة على مسرحها وسط حضور أهالي وأقارب الخريجين

صحيفة فيفاء اون لاين تبارك للخريج الغالبي وكافة زملائه وتتمنى لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية .

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