صامطة.. تدشين فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان ٢٠١٧م

دشن المشرف على قطاع التكامل الصحي الجنوبي ومدير مستشفى صامطة العام الدكتور عبدالرحمن بن حسين فقيهي وبمشاركة عدداً من الطلاب بمدارس الحد الجنوبي ورؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى صباح أمس الأثنين فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان ٢٠١٧م تحت شعار”الأسنان صحة وجمال ”

وأكد مديرالمستشفى أن التوعية عن أمراض الأسنان وخصوصاً للأطفال يهدف إلى أهمية العناية بصحة الفم والأسنان، كما أن تفعيل دور الأسرة في متابعة أطفالها للمحافظة على أسنانهم يساهم قطعاً في تحسين العادات الصحية لهم .

ومن جانبه أوضح رئيس قسم الأسنان بالمستشفى الدكتور عبداللطيف نجمي أن الفعالية أشتملت على معرض تثقيفي توعوي يوضح دور الأسرة في المحافظة على صحة الفم خاصة لدى الأطفال .

وأكد الدكتور حسين كيلاني استشاري علاج جذور الأسنان بالمستشفى بأن تعزيز صحة الفم يرتكز بشكل رئيسي على دور الأبوين للمحافظة على الأسنان والوقاية من أمراض الفم منذ الطفولة .

وشارك عدداً من طلاب المدارس بالحد الجنوبي ببعض المجسمات التثقيفية بإشراف مساعد طبيب أسنان محمدجنادي مدخلي وفنية الأسنان حياة فرحان وممرضة فاطمة عطيف وحنان السويلم والدكتورة سامية هزازي .

وبعد ذلك افتتح المعرض المصاحب للإحتفالية حيث اشتمل على المطويات والمنشورات التوعوية والنصائح الخاصة بتعزيز صحة الفم والأسنان كما تم توزيع الهدايا والورود على الأطفال والمشاركين .

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