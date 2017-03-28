“تنمية مزهرة” تشارك في اليوم العالمي للمياه ب20 طالب من طلاب برنامج بيت القيم

شاركت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمزهرة في فعاليات اليوم العالمي للمياه 2017 والذي نظمته إدارة المياه والزراعة والبيئة بمنطقة جازان مساء أمس في الراشد مول بجازان ب20 طالب من الطلاب المشاركين في برنامج بيت القيم.

وتأتي مشاركة اللجنة في المعرض من باب الشراكة المجتمعية في توعية المجتمع على المحافظة والترشيد والحد من أستهلاك المياه؛ جاء ذلك على لسان رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمزهرة الأستاذ فواز محمد حكمي خلال كلمته التي ألقاها أمام زوار المعرض وعدد من المسؤولين.

وأضاف الحكمي أن برنامج بيت القيم يرتكز على توضيح قيم البر والصلة والنظافة والترشيد، كما قدم شكره لمدير إدارة المياه بمنطقة جازان، ولمؤسسة أوقاف العرادي الخيرية على دعمها لبرنامج بيت القيم.

ومن جانبه قدم سعادة مدير إدارة المياه بمنطقة جازان شكره للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمزهرة على مبادرتهم ومشاركتهم في المعرض.