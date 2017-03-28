 بدء التسجيل في دورات خدمة المجتمع بتقنية المدينة المنورة للبنات | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 29 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 مارس 2017 ميلاديا

بدء التسجيل في دورات خدمة المجتمع بتقنية المدينة المنورة للبنات

بدء التسجيل في دورات خدمة المجتمع بتقنية المدينة المنورة للبنات
فيفاء أون لاين - المدينة المنورة

أعلن مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة عن بدء تلقي طلبات التسجيل في الدورات التقنية المتاحة في برنامج “أتقن” التي تتضمن موضوعات ( مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي، ومبادئ التجميل وتصفيف الشعر ).
وأكدت الكلية في إعلانها أن موعد بداية التسجيل بالبرنامج سيكون يوم غدٍ الأربعاء الموافق على الرابط https://ctc.tvtc.gov.sa.

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