بدء التسجيل في دورات خدمة المجتمع بتقنية المدينة المنورة للبنات

أعلن مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة عن بدء تلقي طلبات التسجيل في الدورات التقنية المتاحة في برنامج “أتقن” التي تتضمن موضوعات ( مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي، ومبادئ التجميل وتصفيف الشعر ).

وأكدت الكلية في إعلانها أن موعد بداية التسجيل بالبرنامج سيكون يوم غدٍ الأربعاء الموافق على الرابط https://ctc.tvtc.gov.sa.

Share on: whatsapp