مدير خدمات المياه بجازان يتفقد فرع المياه بالريث

تفقد مدير الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر الجبر أمس , فرع إدارة المياه بمحافظة الرّيث ، وذلك ضمن جولاته بمختلف الإدارات والمشروعات لفرع الوزارة بالمنطقة , حيث اطلع على سير العمل بالفرع حاثًا الجميع على بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين .

كما التقى المهندس الجبر عقب الجولة بمحافظ الرّيث أحمد بن موسى أبوقرن بمقر المحافظة ، حيث جرى بحث العديد من الموضوعات حول مشروعات الإدارة لخدمات المياه , واحتياجات المحافظة ، فيما أثنى محافظ الرّيث على جهود الإدارة ومشروعاتها بالمحافظة .

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