 مدير خدمات المياه بجازان يتفقد فرع المياه بالريث | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 29 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 مارس 2017 ميلاديا

مدير خدمات المياه بجازان يتفقد فرع المياه بالريث

مدير خدمات المياه بجازان يتفقد فرع المياه بالريث
فيفاء أون لاين- الريث

تفقد مدير الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر الجبر أمس , فرع إدارة المياه بمحافظة الرّيث ، وذلك ضمن جولاته بمختلف الإدارات والمشروعات لفرع الوزارة بالمنطقة , حيث اطلع على سير العمل بالفرع حاثًا الجميع على بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين .
كما التقى المهندس الجبر عقب الجولة بمحافظ الرّيث أحمد بن موسى أبوقرن بمقر المحافظة ، حيث جرى بحث العديد من الموضوعات حول مشروعات الإدارة لخدمات المياه , واحتياجات المحافظة ، فيما أثنى محافظ الرّيث على جهود الإدارة ومشروعاتها بالمحافظة .

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