أمير جازان يستقبل الرئيس العام للموانئ

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , بمكتبه في الإمارة اليوم معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً .

وفي بداية اللقاء رحب سموه برئيس المؤسسة العامة للموانئ والوفد المرافق متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة.

وثمَّن سموه جهود المؤسسة في تقديم كل ما يخدم أهالي المنطقة وزوارها عبر الخدمات المقدمة في ميناءي جيزان وفرسان بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر – أيدهم الله – .

وتم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل المؤسسة بالمنطقة خاصة ما يتعلق بعمل مينائي جازان وفرسان وتطوير العمل وتنفيذ المشروعات التطويرية بهما وكل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض عمل المؤسسة والجهات التابعة لها بالمنطقة.

من جانبه نوه معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ بما يجده ميناء جازان كسائر موانئ المملكة من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة , معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان على ما يقدمه من دعم للنهوض بميناء جازان .

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