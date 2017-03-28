بدء الملتقى الأُسَري الأول بابي عريش غداً

تبدأ غداً فعاليات ملتقى ” أبو عريش الأُسري الأول ” الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة أبو عريش في منطقة جازان بساحة الاحتفالات جنوب دوار العشة.

ويشتمل الملتقى الذي يستمر لشهر على عدد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والتربوية من لقاءات ومحاضرات، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والدعاة, إضافة لمسرح للطفل وخيمة الأسر المنتجة ومعرض الجهات الحكومية، ومجموعة من المسابقات الثقافية .

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