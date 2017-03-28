تسريبات تكشف كل تفاصيل هاتف جالكسي إس 8

بعد فضيحة اشتعال بطاريات هاتف سامسونغ اللوحي غلاكسي نوت 7 التي تسببت بخسائر مالية فادحة للشركة نتيجة سحب الهاتف من الأسواق ووقف تصنيعه وبيعه، إلى جانب تضرر سمعتها، تدفع الشركة الكورية الجنوبية بكل ثقلها نحو استعادة ثقة المستهلك من خلال هاتفها الرائد المقبل غلاكسي أس8 المتوقع اطرحه غدا الأربعاء.

ومع كل يوم يقترب فيه الإعلان عن هذا الهاتف يزداد تواتر الشائعات والتسريبات التي تكشف عن تفاصيله من حيث التصميم والمواصفات.

وقد أظهرت المجموعة الأولى من التسريبات التفاصيل الكاملة للهاتف المتوجه نحو المكسيك عن طريق مجموعة من الصور التي تعطي نظرة واضحة عن برمجيات سامسونغ ضمن الهاتف، وبعض الميزات المختلفة، ونظرة فاحصة للواجهة الأمامية للجهاز.

وتظهر الصور الخاصة بمنطقة الإعدادات عدم وجود تغييرات كثيرة بالمقارنة مع هاتف غلاكسي أس7، مع تأكيد أن تطبيق الإقلاع الأساسي قد جرى إعادة تنظيمه وترتيبه، إلى جانب وجود أزرار على الشاشة بتصميم فريد من نوعه.

وتكشف هذه الصور عن بعض التفاصيل الجديدة بشأن الكاميرا التي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين، بشكل يشابه أجهزة شركة غوغل، ويبدو أن سامسونغ قد لجأت إلى تنفيذ هذه الفكرة نظرا لإزالتها زر القائمة الرئيسية للهاتف.

يظهر ضمن واجهة المستخدم للكاميرا زر المساعد الرقمي الذكي الجديد “بيكسباي” الذي طورته سامسونغ وتناقلت أخباره مواقع الإنترنت مؤخرا، ويسمح هذا الزر للمساعد الرقمي بتحديد الكائنات والعناصر الموجودة في العالم الحقيقي، بشكل يشابه ما يمكن لهاتف أمازون “فاير” القيام به.

ويستعرض مقطع فيديو قادم من الصين النسخة الأصغر من هاتف غلاكسي أس8 بالمقارنة مع هاتفي غلاكسي أس7 إيدج وآيفون 7، كما يعرض مقطع الفيديو مقارنة بين النسخة الأكبر، غلاكسي أس8 بلس مع هاتف آيفون 7 بلس لشركة آبل.

وكانت التسريبات السابقة أوضحت وجود نسختين من هاتف غلاكسي أس8 الأولى بقياس 5.8 بوصات والثانية بقياس 6.2 بوصات، إلى جانب امتلاك كلا الجهازين لدقة شاشة تبلغ 1440×2960 بكسلا.

ويأتي الهاتفان بكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسلا مع ميزة التركيز التلقائي الليزري، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسلات ذات فتحة عدسة تماثل فتحة عدسة الكاميرا الخلفية وهي f/1.7.

كما توجد في الجهة الأمامية للهاتف ميزة قارئ قزحية العين، التي تعمل في الهاتف الجديد بكامل الألوان مقارنة بالنسخة السوداء والبيضاء التي ظهرت لأول مرة في هاتف غلاكسي نوت 7.

كما توضح التسريبات وجود تطبيق جديد يدعى “غارد أس8” الذي يبدو بمثابة الخطة الجديدة من سامسونغ لحماية هاتف غلاكسي أس8، حيث يقدم إمكانية استبدال الشاشة لمرة واحدة والدعم الفني عن بعد بشكل يشابه ما توفره شركة غوغل لهواتف بكسل.

ولا تتوفر تفاصيل عن إمكانية تضمين هذا التطبيق مع الهاتف أو إضافته ليكون مثل ميزة “آبل كير”.

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