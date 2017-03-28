 وزير العمل يدشن خدمة «وصال» للوصول إلى المتعففين | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 29 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 مارس 2017 ميلاديا

وزير العمل يدشن خدمة «وصال» للوصول إلى المتعففين

وزير العمل يدشن خدمة «وصال» للوصول إلى المتعففين
فيفاء أون لاين- الرياض

دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، في مقر الوزارة بالرياض خدمة “وصال”؛ الهادفة إلى الوصول للمتعففين.

وتأتي خدمة “وصال” لتسهيل الوصول إلى المحتاج المتعفف عن طريق فاعلي الخير؛ حيث يتم تزويد الوزارة بمعلومات عن المحتاج، وبيانات التواصل، ليتم التحقق من الاحتياج، ومن ثم خدمته، وفقاً لما يقضي به نظام الضمان الاجتماعي متى ما انطبقت بشأنه الشروط.

وأوضح المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الفريان، أن وكالة الضمان الاجتماعي تعمل على تطوير آلياتها ومد نطاق خدماتها لتصل إلى المحتاج قبل أن يصل إليها، من خلال فتح قنوات تواصل مع المحتاج نفسه أو فاعلي الخير ممن يسهمون في الدلالة على المحتاج، سعياً إلى تيسير خدمة المستفيد وتلمس حاجاته، لنقله من الاحتياج إلى الإنتاج، وفقاً لتوجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

وأكد الدكتور الفريان أن نظام الضمان الاجتماعي حدد أهلية الاستحقاق في فئات معينة من أصحاب الدخل المحدود ومن لا يمتلكون أي دخل كمستفيدين من معاشات وبرامج الضمان، مشيراً إلى أن الوزارة ممثلة في وكالة الضمان تخدم الفئات الأكثر حاجة.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*