وزير العمل يدشن خدمة «وصال» للوصول إلى المتعففين

دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، في مقر الوزارة بالرياض خدمة “وصال”؛ الهادفة إلى الوصول للمتعففين.

وتأتي خدمة “وصال” لتسهيل الوصول إلى المحتاج المتعفف عن طريق فاعلي الخير؛ حيث يتم تزويد الوزارة بمعلومات عن المحتاج، وبيانات التواصل، ليتم التحقق من الاحتياج، ومن ثم خدمته، وفقاً لما يقضي به نظام الضمان الاجتماعي متى ما انطبقت بشأنه الشروط.

وأوضح المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الفريان، أن وكالة الضمان الاجتماعي تعمل على تطوير آلياتها ومد نطاق خدماتها لتصل إلى المحتاج قبل أن يصل إليها، من خلال فتح قنوات تواصل مع المحتاج نفسه أو فاعلي الخير ممن يسهمون في الدلالة على المحتاج، سعياً إلى تيسير خدمة المستفيد وتلمس حاجاته، لنقله من الاحتياج إلى الإنتاج، وفقاً لتوجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

وأكد الدكتور الفريان أن نظام الضمان الاجتماعي حدد أهلية الاستحقاق في فئات معينة من أصحاب الدخل المحدود ومن لا يمتلكون أي دخل كمستفيدين من معاشات وبرامج الضمان، مشيراً إلى أن الوزارة ممثلة في وكالة الضمان تخدم الفئات الأكثر حاجة.