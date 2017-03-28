 تحديد موعد أول جراحة لزراعة رأس في العالم !! | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 29 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 مارس 2017 ميلاديا

تحديد موعد أول جراحة لزراعة رأس في العالم !!

تحديد موعد أول جراحة لزراعة رأس في العالم !!
فيفاء أون لاين - محطات

حدد جراح إيطالي موعد إجراء أول عملية جراحية لزراعة رأس كامل في العالم، وسط آمال بأن تفتح الخطوة بابا أمام علاج حالات مرضية معقدة.
وقال الطبيب سيرجيو كانافيرو، وهو مدير هيئة طبية إيطالية لتعديل العمليات العصبية المتقدمة، إن الوقت المقترح لتنفيذ العملية الجراحية هو فترة أعياد الميلاد في العام الحالي، حسب موقع “ساينس تايمز”.

ويرتقب أن تجري العملية من خلال قطع الرأس وسحب النخاع الشوكي للراغب في إجراء العملية، ونقلهما إلى جسد توفي حديثا، ثم تحفيزهما فيه عن طريق النبضات الكهربائية بعد شهر من الغيبوبة.

وتبرع شاب روسي في الحادية والثلاثين من عمره، يعاني مرضا جينيا نادرا وقاتلا، برأسه، بالرغم من معارضة صديقته الشديدة للفكرة.

ويريد المتبرع الروسي نقل رأسه إلى جسم آخر، قائلا إنه سئم وضعه الحالي، وحاجته الدائمة إلى من يعتني به، بسبب تنقله على كرسي متحرك.

وبحسب الجراح الإيطالي، فإن حظوظ نجاح العملية تصل إلى 90 في المئة، موضحا أنها تستلزم مشاركة 80 جراحا، كما ستكلف 10 ملايين دولار.

وكان طبيبان جراحان، قد أكدا، في يناير الماضي، نجاحهما في إجراء عملية زراعة للرأس لدى القرد، كما تم إجراء عمليات أخرى لزراعة الرأس لدى الفئران.

Valery Spiridonov, a 31-year-old Russian graphic artist, speaks during a press conference on “Autopilot system for wheelchairs” on August 3, 2016 in Moscow.
Italian surgeon Sergio Canavero became famous around the world when he enlarged on plans, long cherished, to remove the heads of two people. One would be alive, with an ailing body (a paraplegic, say), the other newly dead or doomed (perhaps the braindead victim of an accident). Last summer, Italian surgeon Sergio Canavero introduced to the stage a man named Valery Spiridonov. AValery Spiridonov has severe muscular atrophy and has been a wheelchair user all his life. Spiridonov has volunteered, whenever Canavero is ready, to be a test patient: the first guy to go under the microtomic knife. / AFP / YURI KADOBNOV (Photo credit should read YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images)

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