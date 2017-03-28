تفعيل مبادرة “غرس القيم توجيه السلوك” في العدوين الابتدائية بالعديد من البرامج

نفذت ابتدائية العدوين بفيفاء عددا من الفعاليات الخاصة بمبادرة غرس القيم وتفعيل السلوك ( قيمة النظافة )

والتي كانت تحت شعار (نظافتي سلوكي )

وكان من تلك البرامج المنفذة

🔹توعية الطلاب بأهمية النظافة الشخصية مثل نظافة الفم والأسنان ونظافة اليدين والملابس

🔹توفير فرشاة ومعجون لجميع الطلاب في الفصول المستهدفة ( الصف الأول والصف الرابع )

وتوفير محفظة صغيرة لكل طالب لحفظ أدوات التنظيف عليها شعار المبادرة واسم الطالب وصفه

🔹 متابعة الطلاب من قبل المعلمين من حيث النظافة والاهتمام باستخدام الفرشاة والمعجون بالطرق الصحيحة بعد تناول الإفطار في المدرسة وإعداد كشوفات خاصة بالمتابعة

🔹 حث الطلاب على الاهتمام بالنظافة الشخصية من حيث نظافة الملابس

وتنظيف الأيدي بالمعقمات ….

🔹 إقامة ندوة طبية عن صحة الفم والأسنان لجميع طلاب المدرسة

وذلك يوم الثلاثاء 29 / 6 / 1438

أقامها طبيب الأسنان بمستشفى فيفا العام الدكتور /مفرح حسن عسيري

ومساعده / محمد أحمد مسعود الفيفي

أوضحا خلالها للطلاب الطرق الصحيحة لتنظيف الأسنان وسبل وقايتها والمحافظة عليها من التسوس و الالتهابات ..

وستستكمل المدرسة بإذن الله بقية جوانب قيمة النظافة من نظافة البيئة المدرسية والساحات المحيطة بالمدرسة ومشاركة الطلاب في تنظيف مسجد الحي والشوارع الرئيسية فيه في وقت لاحق حسب الخطة المزمنة للمبادرة والتي وضعتها المدرسة من بداية العام الدراسي ..

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