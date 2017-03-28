 اﻹطاحة ب76 مخالفا وضبط كميات من نبات القات والمركبات المسروقة بجبال الحشر | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 29 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 مارس 2017 ميلاديا

اﻹطاحة ب76 مخالفا وضبط كميات من نبات القات والمركبات المسروقة بجبال الحشر

اﻹطاحة ب76 مخالفا وضبط كميات من نبات القات والمركبات المسروقة بجبال الحشر
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

نفذت شرطة منطقة جازان ممثلة في شرطة جبال الحشر حملة أمنية صباح امس باﻹشتراك مع مركز الجانبة تمكنوا خلالها من ضبط عدد من المخالفين وكميات من نبات القات ومركبتين مسروقة ومعمم عنها.

حيث قام رجال اﻷمن خلال الحملة بتمشيط كافة المواقع المشبوهة والوعرة ما أسفر عن اﻹطاحة ب76 مخالفا من الجنسية اﻹفريقية باﻹضافة لضبط اربع مركبات عثر بداخلها على كميات من نبات القات مخباة داخل عدد من الأكياس بها 1440 حزمة كما اتضح بأن مركبتين منها مسروقة ومعمم عنها من قبل شرطة منطقة عسير شرطة محافظة خميس مشيط وشرطة محافظة صبيا.

تم استكمال إجراءات الضبط وتم تحريز المضبوطات وإحالة اﻷشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص بعد التنسيق مع الجهات الطالبة للسيارتين

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني شكره لرجال اﻷمن بشرطة جبال الحشر حاثا على مضاعفة الجهود ومؤكدا إستمرار الحملات اﻷمنية بكافة المراكز والمحافظات وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة ومتابعة وأهتمام معالي مدير اﻷمن العام

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