مدير مدرسة نيد مجبا يقدم واجب العزاء في وفاة المثيبي

قدم مدير مدرسة نيد مجبا الابتدائية والمتوسطة والثانوية الأستاذ

أحمد بن حسين أسعد الفيفي واجب العزاء والمواساة نيابة عن منسوبي المدرسةمعلمين وطلابا وكافة العاملين بالمدرسة للطالبين خالد بن جابر سالم المثيبي واخوه سمير في وفاة والدهما جابر بن سالم المثيبي رحمه الله وأدخله فسيح جناته

واصطحب معه طلاب الصف الثاني المتوسط زملاء خالد ومن طلاب الصف الثاني الابتدائي زملاء سمير

سائلين المولى عز وجل لفقيدهم الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان والاحتساب

إنا لله وإنا إليه راجعون

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