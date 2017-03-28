 مدير مدرسة نيد مجبا يقدم واجب العزاء في وفاة المثيبي | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 29 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 مارس 2017 ميلاديا

نيابة عن منسوبي المدرسة

مدير مدرسة نيد مجبا يقدم واجب العزاء في وفاة المثيبي

مدير مدرسة نيد مجبا يقدم واجب العزاء في وفاة المثيبي
فيفاء اون لاين ـ فيفاء

قدم مدير مدرسة نيد مجبا الابتدائية والمتوسطة والثانوية الأستاذ
أحمد بن حسين أسعد الفيفي واجب العزاء والمواساة نيابة عن منسوبي المدرسةمعلمين وطلابا وكافة العاملين بالمدرسة للطالبين خالد بن جابر سالم المثيبي واخوه سمير في وفاة والدهما جابر بن سالم المثيبي رحمه الله وأدخله فسيح جناته
واصطحب معه طلاب الصف الثاني المتوسط زملاء خالد ومن طلاب الصف الثاني الابتدائي زملاء سمير
سائلين المولى عز وجل لفقيدهم الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان والاحتساب
إنا لله وإنا إليه راجعون

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