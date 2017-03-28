انخفاض موجودات “ساما” الشهر الماضي لتصل إلى 2000 مليار ريال

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” اليوم (الثلاثاء)، عن انخفاض الموجودات المالية للمؤسسة خلال شهر فبراير الماضي، مقارنةً بالشهر السابق.

وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن المؤسسة أن موجوداتها وصلت خلال الشهر الماضي “فبراير” إلى حوالي 2000.2 مليار ريال، بانخفاض قدره 28.5 مليار ريال، مقارنة بشهر يناير 2017.

ويُعد مستوى موجودات “ساما” المعلن لشهر فبراير أدنى مستوى لها في أكثر من 5 سنوات، أي منذ أكتوبر 2011، حيث بلغت موجوداتها في ذلك الشهر 1993 مليار ريال، كما تراجعت موجوداتها خلال سنة، أي من “فبراير” 2016 إلى فبراير 2017، بمقدار 288.7 مليار ريال.