” النسيج والتراث العمراني جنوب السعودية ” .. محاضرة بجازان

نظمت الهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة جازان ، اليوم محاضرة بعنوان ” النسيج والتراث العمراني جنوب السعودية ” وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمدينة جيزان .

وهدفت المحاضرة التي ألقاها الدكتور أيمن عبدالعظيم ملوك ، للتعريف بالتنوع التراث العمراني في المنطقة والأسباب التي أسهمت في ذلك التنوع ، المتمثلة في التضاريس الطبيعية ومناخ المنطقة وموقعها الجغرافي.

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