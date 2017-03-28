 ” النسيج والتراث العمراني جنوب السعودية ” .. محاضرة بجازان | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 1 رجب 1438 هجريا, الموافق 29 مارس 2017 ميلاديا

” النسيج والتراث العمراني جنوب السعودية ” .. محاضرة بجازان

” النسيج والتراث العمراني جنوب السعودية ” .. محاضرة بجازان
فيفاء أون لاين - جازان

نظمت الهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة جازان ، اليوم محاضرة بعنوان ” النسيج والتراث العمراني جنوب السعودية ” وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمدينة جيزان .
وهدفت المحاضرة التي ألقاها الدكتور أيمن عبدالعظيم ملوك ، للتعريف بالتنوع التراث العمراني في المنطقة والأسباب التي أسهمت في ذلك التنوع ، المتمثلة في التضاريس الطبيعية ومناخ المنطقة وموقعها الجغرافي.

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