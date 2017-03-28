رئيس المؤسسة العامة للموانئ يتفقد ميناء جازان

زار معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي اليوم ميناء جازان تفقد خلالها جميع مرافق الميناء وبرج المراقبة وساحات وأرصفة الميناء وصوامع الغلال ومحطتي الكهرباء والتحلية .

وفي نهاية الجولة عقد معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ خلال الزيارة اجتماعاً بصالة الاجتماعات بمقر الإدارة مع مدير عام ميناء جازان صالح بن أحمد الشعيبي ومنسوبي ميناء جازان نوقش خلاله المشاريع التي تم تنفيذها بالميناء , وأوضاع البنية التحتية بالميناء ومشاريع التحسين المقترحة , واحتياجات الميناء المستقبلية وآلية سير العمل بالميناء والمعوقات التي تواجهها.

ثم شاهد معالية عرضاً مرئياً عن ميناء جازان منذ تأسيسه ، ومراحل تطوره.

وحث معالي الدكتور العامودي في نهاية الجولة منسوبي ميناء جازان على مضاعفة الجهد والعمل على خدمة القادمين والمغادرين للميناء .

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