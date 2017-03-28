خادم الحرمين يستقبل رئيس الوزراء الأردني

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مقر إقامته في العاصمة الأردنية عمّان مساء اليوم، دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات التعاون الثنائي، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، ومعالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.