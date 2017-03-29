جوازات حائل تعلن جاهزيتها لاستقبال الوافدين المخالفين يوم غد

أنهت جوازات منطقة حائل جميع التجهيزات والاستعدادات لتنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين “حفظه الله ” ودشنها سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز “حفظه الله” , وذلك لمساعدة الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لمغادرة البلاد وفق الآلية المعتمدة في الحملة والتي تضمن إعفائهم من الرسوم والغرامات المترتبة على مخالفتهم للأنظمة والأثر النظامي المترتب على بصمة “مرحل”.

وأوضح مدير جوازات منطقة حائل العميد مشبب بن محمد القحطاني أن جوازات المنطقة حدّدت مقار لاستقبال الوافدين المخالفين اعتباراً من يوم غدٍ وهي إدارة جوازات المنطقة بحائل وإدارة متابعة الوافدين و جوازات مطار حائل مؤكداً أن جميع تلك المواقع دعمت بالكوادر البشرية اللازمة والأجهزة الفنية لتلبية احتياجات المتقدمين بشكل سريع.

وأشار العميد مشبب إلى أنَّ مهلة الـ90 يوماً والتي تبدأ غداً الأربعاء مشروطة بمغادرة المخالف من تلقاء نفسه وعلى حسابه الخاص بحيث يغادر المملكة خروجاً نهائياً وليست مغادرة خروج وعودة أو تصحيح وضع وإنما مغادرة نهائية مضيفاً أنه في حال مغادرة المخالف في الوقت المحدد ومن تلقاء نفسه يعفى من الآثار المترتبة على بصمة ” مرحل ” وبإمكانه العودة إلى المملكة للعمل بالطرق النظامية.

وأبان مدير جوازات منطقة حائل أن من لديه تأشيرة منتهية سواء تأشيرة زيارة أو حج أو عمرة أو مرور عليه التوجه مباشرة إلى مطار حائل لإنهاء إجراءاته دون أية غرامات أو رسوم ويغادر على حسابه الخاص , حاثاً المتسلّلين ومجهولي الهويّة ومخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود بالتوجّه إلى إدارة متابعة الوافدين بحائل لإنهاء إجراءاتهم وفق الآلية المنظمة لمغادرتهم علماً أن هناك مواعيد عن طريق نظام (أبشر) يستفيد منها من لديه إقامة نظامية لتسهيل مراجعتهم لتلك الإدارات وإنجاز إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

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