بالفيديو ..شاب سعودي يتلاعب بـ” ثعبان كوبرا” !

تعامل مربي ثعابين سعودي بمهارة فائقة مع ثعبان كوبرا، في أحد السهول المحاذية للبحر الأحمر بجنوب المملكة، متلاعباً به حتى لحظة إحكام الإمساك برأسه، موثقاً ذلك عبر مقطع فيديو.

ونشر الشاب، ويُدعى هاني النفيعي حسب أخبار 24 ، على حسابه بـ “إنستجرام” المقطع يوثق تلاعبه بثعبان “الكوبرا”، إلى أن قام بإحكام قبضته على رأسه، حيث أوضح أن هذا هو موسم خروج الثعابين، داعياً القناصة والمصيفين إلى الانتباه منها، فيما شكك معلقون في المقطع، مؤكدين أن الكوبرا “مدربة”، على حد قولهم.

ويتخصص هاني، كما يكشف حسابه على “إنستجرام”، في التعامل مع الثعابين ومختلف الحيوانات البرية المفترسة بمهارة فائقة، ويربي بعضها لديه في منزله.