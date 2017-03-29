 أمير جازان يستقبل معالي رئيس المؤسسة العامة للمواني | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 1 رجب 1438 هجريا, الموافق 29 مارس 2017 ميلاديا

أمير جازان يستقبل معالي رئيس المؤسسة العامة للمواني

أمير جازان يستقبل معالي رئيس المؤسسة العامة للمواني
فيفاء أون لاين ـ جازان
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بديوان الإمارة اليوم معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة وناقش سموه مع العامودي عددا من الموضوعات التي تعنى بعمل الميناء.
 وفي نهاية الاستقبال عبر معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ عن شكره لسمو أمير جازان منوها بما شاهده من تطور بمنطقة جازان داعيا الله ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
كما اشتملت زيارة معالي الدكتور العمودي جزر فرسان وتفقد مشاريع تطوير ميناء فرسان و زيارة المدينة ألاقتصاديه في بيش وجبال فيفا ..

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