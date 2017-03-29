“مياه جازان” .. صهريج سقيا فيفاء في “مكة المكرمة” ليس ضمن المشروع الحالي

تلقت “فيفاء أون لاين” توضيحاً من مدير إدارة العلاقات العامه والاعلام والمتحدث الرسمي بالادارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان عمر أحمد صيقل بخصوص الخبر المصور والمنشور ب” فيفاء اون لاين” والذي يوضح وجود صهريج مياه مكتوب عليه سقيا أهالي جبل فيفا بمنطقة جازان ويعمل بمنطقة مكة المكرمه.… قائلا:
نفيدكم بان هذه الناقله ليست ضمن بيان الناقلات الموجود لدينا في ملف المشروع بناءً على رقم لوحة الصهريج
حيث ان الناقلة كانت تعمل قبل أربع سنوات بالمشروع السابق للسقيا والمننتهي عقده ، وبقاء الكتابه على الصهريج خطا من المقاول
وتم توجيه خطاب عاجل للمقاول ليتم تلافي هذا الخطا بطمس جميع الكتابه وافادتنا بشكل عاجل بما تم
علماً ان جميع ناقلات مشاريع السقيا تحمل شعار الوزارة الحالي ( وزارة البيئة والمياه والزراعه ) عكس ما ظهر على الناقله المنشور صورها بمسمى وزارة المياه والكهرباء .
رابط الخبر المنشور
التعليقات (٠) اضف تعليق