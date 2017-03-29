“مياه جازان” .. صهريج سقيا فيفاء في “مكة المكرمة” ليس ضمن المشروع الحالي

نفيدكم بان هذه الناقله ليست ضمن بيان الناقلات الموجود لدينا في ملف المشروع بناءً على رقم لوحة الصهريج

حيث ان الناقلة كانت تعمل قبل أربع سنوات بالمشروع السابق للسقيا والمننتهي عقده ، وبقاء الكتابه على الصهريج خطا من المقاول

وتم توجيه خطاب عاجل للمقاول ليتم تلافي هذا الخطا بطمس جميع الكتابه وافادتنا بشكل عاجل بما تم

علماً ان جميع ناقلات مشاريع السقيا تحمل شعار الوزارة الحالي ( وزارة البيئة والمياه والزراعه ) عكس ما ظهر على الناقله المنشور صورها بمسمى وزارة المياه والكهرباء .

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