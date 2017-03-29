 طلاب ومنسوبو المعهد العلمي بفيفاء يودعون استاذ العلوم الشرعية و مسؤول شؤون الطلاب | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 1 رجب 1438 هجريا, الموافق 29 مارس 2017 ميلاديا

طلاب ومنسوبو المعهد العلمي بفيفاء يودعون استاذ العلوم الشرعية و مسؤول شؤون الطلاب

طلاب ومنسوبو المعهد العلمي بفيفاء يودعون استاذ العلوم الشرعية و مسؤول شؤون الطلاب
عبد الله الفيفي ـ فيفاء

ودع طلاب ومنسوبو المعهد العلمي بفيفاء اليوم الثلثاء الموافق 1483/6/29

١)الشيخ /أ.حسين بن يحيى الفيفي أستاذالعلوم الشرعية،،
وكان مثلاً للجد  والاجتهاد والمواظبه فقد  خدم  في  التدريس (30)عاماً ولم  يتغيب في  هذه  الخدمه  سوى  يوماً واحدا  فقط [حفظه  الله]..

٢)الأستاذ/أحمد بن حسن الفيفي  مسؤول شؤون الطلاب،،
والذي  خدم  (28) عاماً في  شؤون  الطلاب  وأبدع  في  عمله [حفظه  الله]..

فقد  بلغا  سن  التقاعد ، وتمنينا  أن لا يتقاعدا  ولكن :
لكل  شيءٍ في  الحياة  وقته

وأيضاً:
ما كل ما يتمنى المرء  يدركه
تجري  الرياح  بما  لا  تشتهي  السفن
وو  فقهما  الله  لكل  خير  والجميع ،
وبإذن  الله  يتواجد  من  يقوم  بمهامهم …

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