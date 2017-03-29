طلاب ومنسوبو المعهد العلمي بفيفاء يودعون استاذ العلوم الشرعية و مسؤول شؤون الطلاب

ودع طلاب ومنسوبو المعهد العلمي بفيفاء اليوم الثلثاء الموافق 1483/6/29

١)الشيخ /أ.حسين بن يحيى الفيفي أستاذالعلوم الشرعية،،

وكان مثلاً للجد والاجتهاد والمواظبه فقد خدم في التدريس (30)عاماً ولم يتغيب في هذه الخدمه سوى يوماً واحدا فقط [حفظه الله]..

٢)الأستاذ/أحمد بن حسن الفيفي مسؤول شؤون الطلاب،،

والذي خدم (28) عاماً في شؤون الطلاب وأبدع في عمله [حفظه الله]..

فقد بلغا سن التقاعد ، وتمنينا أن لا يتقاعدا ولكن :

لكل شيءٍ في الحياة وقته

وأيضاً:

ما كل ما يتمنى المرء يدركه

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن

وو فقهما الله لكل خير والجميع ،

وبإذن الله يتواجد من يقوم بمهامهم …