طلاب ومنسوبو المعهد العلمي بفيفاء يودعون استاذ العلوم الشرعية و مسؤول شؤون الطلاب

ودع طلاب ومنسوبو المعهد العلمي بفيفاء اليوم الثلثاء الموافق 1483/6/29
١)الشيخ /أ.حسين بن يحيى الفيفي أستاذالعلوم الشرعية،،
وكان مثلاً للجد والاجتهاد والمواظبه فقد خدم في التدريس (30)عاماً ولم يتغيب في هذه الخدمه سوى يوماً واحدا فقط [حفظه الله]..
٢)الأستاذ/أحمد بن حسن الفيفي مسؤول شؤون الطلاب،،
والذي خدم (28) عاماً في شؤون الطلاب وأبدع في عمله [حفظه الله]..
فقد بلغا سن التقاعد ، وتمنينا أن لا يتقاعدا ولكن :
لكل شيءٍ في الحياة وقته
وأيضاً:
ما كل ما يتمنى المرء يدركه
تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
وو فقهما الله لكل خير والجميع ،
وبإذن الله يتواجد من يقوم بمهامهم …
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