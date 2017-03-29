بعد موجة الانتقاد والسخرية .. توجيه #عاجل بإزالة جراكل ممشى أبها

قال محمد اليوسي، صاحب الفكرة إنه “وصلت توجيهات بإزالة الفعالية ولا أعلم هل تم إلغاؤها أم لا؟”.

وكانت هذه الفعالية قد اثارت لغطاً وجدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بين معارض ومؤيد.

وكانت أمانة منطقة عسير قد ردت على الانتقادات التي طالت عملية إنارة ممشى أبها باستخدام دبات المياه بأنها فكرة شابة وإجراء مؤقت.

وقالت اللجنة الإعلامية لأمانة عسير، إنه بالإشارة إلى ما يثار حول دبات المياه المعلقة في ممشى أبها، فإنها لا تتعدى كونها فكرة لأحد الشباب لتوعية المجتمع بإعادة تدوير النفايات.

وأضافت في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: الفكرة التوعوية “مؤقتة” وحظيت بالتفاعل والاهتمام من أمانة منطقة عسير دعماً منها لأفكار ومبادرات الشباب.

وقالت الأمانة: يُشكر صاحب المبادرة على فكرته التي ينتظر أن تحقق أهدافها التوعوية، كما سبق تنفيذها في دول متقدمة للحد من مخاطر النفايات.

وكان مواطنون قد طالبوا أمانة منطقة عسير، والجهات ذات العلاقة، بإزالة “جراكل” شارع الممشى في أبها، وعدم تشويه مناظر المدينة التي تستعد للاحتفال بمناسبة اختيارها “عاصمة السياحة العربية 2017″، التي تبدأ فعالياتها الشهر المقبل.

ولاقت الفكرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقداً كبيراً، وعدم قبول من جميع سكان المنطقة، بعدما حظيت الفعالية بردود فعل غاضبة، وتعليقات صاخبة.

ورأى المغرّدون أنَّ ما قام به صاحب الفكرة الفنان محمد اليوسي، من عمل شوّه سمعة المدينة، عبر تدوير جراكل المياه المستعملة، وتعليقها في “شارع الممشى ”، ووضع إضاءة داخلها، وسط مدينة أبها عاصمة السياحة العربية للعام الجاري.