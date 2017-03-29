رئيس مركز العالية يفتتح معرض المرسم الحر

.افتتح رئيس مركز العالية الأستاذ يحيى بن محمد حمزة مساء أمس الاثنين معرض المرسم الحر، والذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز العالية، بمقر اللجنة باستراحة أحلى الليالي بالعالية حيث تضمن المعرض، لوحات زيتية ومائية, ورسومات بالفحم والرصاص, ورسوم الشخصيات والمشاهد الطبيعية والقصصية. وتجول رئيس المركز ، في أروقة المعرض وابدوا إعجابهم بالأعمال المتميزة. وقد بدأالحفل بمقدمة جميلة ورقيقة من الاستاذ محسن مريدي الذي شنف آذان الحضور وحلق بالحضور في سماء الإبداع والفن ثم قرأ الشيخ بهلول الأخرش آيات عطرة من كتاب الله الكريم ثم ألقى رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز العالية كلمة ألقاهانيابة عنه الاستاذ حسن هتان رئيس مركز النشاط الاجتماعي بالنقاش والتي شكر فيها حكومة خادم الحرمين الشريفين على ماتبذله من عناية واهتمام بالمواطن في كل مكان وشكر رئيس مركز العالية على حضوره الدائم ورعايته لكل محفل في قرى المركز ثم شاهد الجميع عرضا مرئيا لجميع نشاطات اللجنة ثم ألقى الشيخ بهلول الاخرش كلمة حث الجميع على حفظ كتاب الله والاهتمام بالنشئ.

وفي نهاية الحفل تم توزيع الجوائز والشهادات على المشاركين في معرض المرسم الحر .حضر الحفل الشيخ موسى النعمي شيخ شمل العالية والشيخ غالب النعمي شيخ شمل السادة والدهناء وتوابعها وشيوخ وعرائف مركز العالية ومجموعة من فناني منطقة جازان في الرسم والفنون .. والتي نالت استحسان الجميع ..