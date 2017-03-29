ملخص تفعيل دور رجل الشرطة بالمدارس – دراسة مقترحة

مقدمة :

نسمع عن تعاون وزارتي التربية والداخلية بشأن توعية الطلبة بقضايا تمسهم وتوفر لهم الأمن والحماية وذلك من خلال إلقاء رجال الشرطة المحاضرات والندوات في المدارس حول هذه القضايا ، ولكن هل تكفي هذه المحاضرات في حماية طلبة المدارس من مخاطر الطرق ، مواقع الانترنت ، أجهزة الأعلام والتدخين أو المخدرات ورفقاء السوء و….ألخ أم أن الشرطة المجتمعية قد جعلت رجال الشرطة يقومون بدور كبير في خفض معدلات الجريمة بالمجتمع والعنف بالمدارس ؟ لكن أثبتت الدراسات ومنها دراستنا : انتشار حبوب مخدرة بمدارس الكويت واقع .. حلول ، أن المواد المخدرة كثرت في المدارس وتنوعت هذه المواد من حبوب الفراولة والكبتاغون والمنشطات الأخرى ، وكانت مصادر هذه المواد متعددة مثل التلفاز والأفلام والصحف والمجلات والانترنت والأصدقاء ، هذا وتشهد الكويت مؤتمر ” حماية الأطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي ” التي تنظمه وزارة الداخلية في 21مارس 2017 ، وهذا يعني تزايد خطر الجرائم الالكترونية لا سيما التسلط عبر الانترنت والمواقع الإباحية وغيرها على طلبة المدارس وهنا تأتي أهمية مقترحنا في حماية أطفالنا من مخاطر مواقع التواصل ، وقد حضرت جانباً من محاضرة لأحد المسئولين بوزارة الداخلية عصر اليوم الأول للمؤتمر وقد ركز على الاستفادة من المشاهير ( أهل الفن وغيرهم ) في إلقاء الإرشادات والنصح لطلبة المدارس كذلك الاستعانة بكبار السن من الطلبة في إرشاد الطلبة بالاستخدام السليم لمواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما كنا ننادي به مراراً في تعليقاتنا على قضية المشكلات الطلابية ولكن لم نجد هدفاً من أهداف المؤتمر التي اطلعنا عليها في موقع وزارة الداخلية يتعلق بحل المشكلات الطلابية سواء من خلال الطلبة أنفسهم أو من خلال تعيين رجل أمن أو ما يسمى بصديق الطلبة.

فكرة مسمى ” ضابط الاتصال أو صديق الطلبة قد ظهرت لدى الباحث بعد تزايد معدلات المشكلات بالمدارس على الرغم من تعاون وزارتي الداخلية والتربية في توعية الطلبة بمخاطر العنف التقليدي والعنف الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال إلقاء المحاضرات والندوات ودعوة المشاهير – أهل الفن والرياضة – لتوعية الطلبة بالمدارس .

النتائج المتوقعة من المقترح :

سن تشريع بمسمى شرطة الطلبة / صديق الطلبة وبيان وظائفه بالمدرسة .

توظيف خريجي الجامعة ذوي بعض التخصصات بتعيينهم بالمدارس بمسمى ” ضابط اتصال / صديق الطلبة ” .

زيادة التعاون بين وزارة التربية والداخلية وغيرهما في علاج المشكلات الطلابية .

إزالة الشعور بالخوف من رجال الشرطة في نفوس الطلبة .

تنمية غرس واحترام القوانين واللوائح المدرسية في نفوس الطلبة .

تفعيل دور الشرطة في المجتمع بشكل عام لا سيما الشرطة المجتمعية .

تنمية مسئولية الطلبة للتصدي والحل للمشكلات التي تواجههم بالمدارس .

الحد من معدلات العنف والتسلط وغيرها من المشكلات في المدارس.

الاستعانة برجل الشرطة أو صديق الطلبة في المؤسسات الإصلاحية للأحداث .

دواعي وأسباب ظهور فكرة هذا المقترح :

عدم تأثير المحاضرات والندوات على الطلبة بالمدارس

عدم معرفة حالات الإدمان بالمدارس

عدم السيطرة على كل ” هوشات الشباب ”

تزايد حالات العنف الالكتروني

ضعف دور الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس

مقترح رجل شرطة /ضابط اتصال / صديق الطلبة

ظهرت فكرة رجل الشرطة من خلال ترجمتنا لمقالات التسلط التي أخذناها من موقع مركز بحوث التسلط قبل سنوات عديدة وهي منشورة في موقعنا المسار للبحوث التربوية والاجتماعية

الشروط المتوفرة لدى شرطة الطلبة :

تتمثل هذه الشروط :

أن يكون ضابط الاتصال خريج جامعي تخصص علوم الشرطة أو التربية أو علم النفس والاجتماع وخدمة المجتمع .

أن يلتحق بدورة بشان القوانين واللوائح المتعلقة بالعنف والتسلط وجرائم الأحداث وكيفية فض النزاع الطلابي ومهارات الاستماع وحسن التصرف ومعرفة خصائص نمو الأطفال والمراهقين وكيفية إجراء الدراسات الميدانية بالمدارس وفي المجتمع المدني وتوعية الطلبة بحوادث المرور والوقاية منها

مهام شرطة الطلبة / ضابط اتصال :

التعاون والتنسيق مع الزملاء ضباط الاتصال أو شرطة الطلبة في المناطق التعليمية لدراسة المشكلات المدرسية وطرق علاجها .

التعاون والتنسيق مع الاختصاصي الاجتماعي والنفسي بالمدرسة لعلاج العنف التقليدي والالكتروني .

إلقاء المحاضرات وتنظيم الندوات وورش العمل بالمدارس بشأن خطر العنف المدرسي والمشكلات المدرسية الأخرى وجرائم الأحداث والوقاية من حوادث المرور .

تدريب الطلبة كبار السن في حل المشكلات الطلابية لا سيما فض النزاع بين الطلبة .

تدريب بقية الطلبة بأهمية دور المارة أو ” شهود العيان ” في الحد من مشكلات العنف والتسلط .

التواصل مع أسر ضحايا وجناة العنف التقليدي والالكتروني للحد من هذه المشكلات .

إجراء الدراسات الميدانية بشان المشكلات الطلابية بالمدارس بالتعاون مع الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين .

آلية تطبيق المقترح :

يطبق هذا المقترح خلال المراحل التالية :

استطلاع رأي الناس / أولياء الأمور بهذا المقترح للموافقة عليه .

بعد الموافقة تحديد عدد ضباط الاتصال – ذكور وإناث – حسب كل منطقة تعليمية بحيث يتولى كل ضابط / ضابطة عدداً من المدارس ( بنين / بنات ) .

يطبق المقترح تدريجياً أولاً بالمرحلة الثانوية لمدة سنة دراسية ثم يقيم هذه التجربة وبعد ذلك يطبق في المرحلة المتوسطة ومن ثم في المرحلة الابتدائية .

اجتماع شهري بين ضباط الاتصال في كل منطقة تعليمية وكتابة تقرير عن الاجتماع ويرفع التقرير إلى مسئولي وزارة الداخلية والتربية .

اجتماع نصف سنوي لجميع ضباط الاتصال وأصدقاء الطلبة مرة كل سنة دراسية وكتابة تقرير عن الاجتماع ويرفع التقرير إلى مسئولي وزارة الداخلية والتربية .

تقيم لجنة خاصة تتبع وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية أداء أو عمل ضابط اتصال بالمدارس يكون مقرها في كل منطقة تعليمية .

التوصيات :

إجراء المزيد من الدراسات على تأثير صديق الطلبة بحل المشكلات المدرسية .

إعطاء دور أكبر لصديق الطلبة في علاج المشكلات الطلابية .

التعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات التي تهتم برعاية الشباب لعلاج مشكلاتهم بالمدارس والمجتمع .

تفعيل دور الشرطة المجتمعية في المجتمع وفي المدارس .

تنمية أهمية دور ضابط الاتصال / صديق الطلبة في المجتمع المدني .

تشكيل لجنة لتقييم أداء ضابط الاتصال / صديق الطلبة بالمدارس .

و هذا رابط نسخة الدراسة المقترحة كاملة :

http://tarba2.blogspot.com/2017/03/blog-post.html