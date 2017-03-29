“أمير جازان” يدشّن نظام “ساهر” بمحافظات المنطقة

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، نظام الرصد الآلي “ساهر” لتسجيل المخالفات المرورية بمنطقة جازان .

حيث استمع سموه لشرح من مدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن سعد القحطاني ، عن نظام “ساهر ” والحملة التوعوية التي سبقت تطبيق النظام من محاضرات ولوحات إرشادية وبروشورات وورش عمل في مختلف المواقع والمحافظات للتعريف به .

من جانبه بين مدير مرور منطقة جازان العقيد راشد بن سعيد الغامدي أنه سيتم حاليًا العمل من خلال 11 كاميرا كمرحلة أولى ، فيما سيتم تشغيل 50 كاميرا أخرى خلال الأشهر المقبلة .

بدوره حث سمو أمير منطقة جازان الجميع على الالتزام بالأنظمة المرورية وقواعد السير لحماية الأرواح والممتلكات ، مشيرًا سموه إلى نسبة الحوادث في المملكة ، والتي تعد الأعلى على مستوى العالم ، سائلاً الله أن يحد هذا النظام من نسبة هذه الحوادث ، وأن يحدّ من السرعة والتهور القاتل .

وأكد أن تشغيل نظام الرصد الآلي بجازان يهدف بالدرجة الأولى لحماية الأرواح ، داعيا إلى الاستفسار من إدارة المرور عن أي فقرة من هذا النظام متمنياً للجميع السلامة .

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري .