“هداية” يوقع عقد انتاج مسلسل الداعية عبد الرحمن في “رمضان” المقبل

وقع مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر (هداية) الأستاذ عبد الرحمن بن علي القرني عقد انتاج مسلسل باسم الداعية عبد الرحمن مع مجموعة تشابك الجزيرة للانتاج الفني (الجزيرة ميديا) والتي مثّلها الدكتور جاسم الياقوت.

وسيتم بث المسلسل طوال شهر رمضان المبارك لعام 1438هـ بعدد من القنوات الفضائية السعودية ومواقع السوشال ميديا بتقنية ثلاثية الأبعاد (3D).

ويهدف المسلسل التوعوي لتوعية الأطفال بالواجبات الشرعية التي أمر الله بها عباده وأوصى بها رسولنا الكريم “عليه الصلاة والسلام”، ويتكون من 30 حلقة منفصلة تتناول عددا من الموضوعات منها: فضل الدعوة والصلاة وأركان الإسلام وطاعة الوالدين والأخلاق، وغيرها.

وأكد رئيس مجلس إدارة المكتب فضيلة الشيخ صالح بن عبدالرحمن اليوسف أن مثل هذه الأعمال الجليلة تدعم النشاط الدعوي والتوعوي وتسهم في تحقيق الأهداف الخيرة للدعوة، خاصة وأن المسلسل يستهدف رفع وعي الأجيال بالقيم الفاضلة لدى المجتمع والجاليات، مشيرا الى أن المسلسل مترجم الى اللغة الإنجليزية.

ومن جهته، أوضح الدكتور جاسم الياقوت أن تكاتف أبناء الوطن في دعم وتشجيع مثل هذه الأعمال التوعوية ضمن المسؤولية الاجتماعية يسهم في بناء مجتمعات متكاملة لخدة الوطن.

ويهدف المسلسل الى توعية أبناءنا بأساليب شيقة تسهم في غرس القيم الإسلامية وبناء شخصية الطفل وتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية لدى الأجيال، كما يناقش العديد من الموضوعات مثل: بر الوالدين، الأخلاق الحميدة، الدعوة الى الله، أركان الإسلام، الأخوة، الترابط الأسري، وغيرها.