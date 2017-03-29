في جازان .. العثور على جثة الصياد المفقود في البحر

صرح الناطق الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة جازان النقيب عامر الشهراني أنه إمتداداً لعمليات البحث عن الشخص المفقود الذي وجد قاربه خالياً في عرض البحر جنوب شرق جزيرة أحبار يوم الأحد الموافق ٢٠ / ٦ /١٤٣٨هـ، فقد تمكنت إحدى الدوريات الساحلية لحرس الحدود بقطاع بيش عند الساعة 30: 11 من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ /٦ / ١٤٣٨ هـ من العثور على جثة بالقرب من شاطئ رأس الطرفه بعد أن جرفتها أمواج البحر للشاطئ ويحتمل أنها تعود للمواطن المفقود.

وبإستدعاء ذوي المفقود أكدوا تعرفهم على الجثة والتي تم نقلها للمستشفى لإستكمال باقي الإجراءات الطبية والجنائية تمهيداً لتسليمها لذويه.

من جانبه نقل قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا العتيبي تعازي المدير العام لحرس الحدود الفريق عواد البلوي لذوي الشهيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.