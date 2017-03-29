من هنا .. التسجيل في دورات “أُتقن” في جميع مناطق المملكة

دأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني استقبال طلبات المتقدمين على برامج التدريب المجتمعي (أُتقن) في مرحلته الأولى اليوم الأربعاء في (6) تخصصات تقنية لكافة أفراد المجتمع من الجنسين من خلال البوابة الالكترونية للتسجيل: https://ctc.tvtc.gov.sa

وأوضحت المؤسسة في بيان لها سهولة إجراءات التسجيل في البرامج التدريبية الستة وهي: (مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية، ومبادئ التبريد والتكييف، ومبادئ التمديدات الصحية، ومبادئ صيانة السيارات) للرجال، و(مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الالي والدعم الفني، ومبادئ التجميل وتصفيف الشعر) للنساء وكذلك توفر كافة المعلومات بخصوص الدورات ومقار انعقادها في مختلف مناطق المملكة.

وأشارت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى أن هذه الخطوة الجديدة التي تستهدف من خلالها أفراد المجتمع تأتي في سياق تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنين في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية، وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات المحددة.

وأشارت المؤسسة أن الدورات ستُنفذ في عدد من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية الموزعة في جميع المدن والمحافظات بالمملكة، للتسهيل على المواطنين والمواطنين الحصول على الدورات التي يرغبون فيها والتي بعد انتهائها سيمنح المتدربون شهادات معتمدة من المؤسسة.

يذكر أن من أبرز شروط الالتحاق بالبرامج التدريبية ألا يقل عمر المتقدم عن (15) سنة، وأن يكون سعودي الجنسية وأن يكون لائق طبياً للبرنامج التدريبي المحدد.