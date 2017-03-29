بالصور والتفاصيل : القبض على 4 إرهابيين بالعوامية ومقتل آخرين

تكشفت تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها قوات الأمن في العوامية أمس.

وبينت التفاصيل أن قوات الأمن داهمت يوم أمس الثلاثاء مزرعة بشمال بلدة العوامية بمحافظة القطيف تستخدمها العناصر الإرهابية في الإعداد والتخطيط والتجهيز لأعمالهم الإرهابية.

وتعرض رجال الأمن لإطلاق نار وهم يؤدون مهامهم الميدانية ويتعاملون مع مصدر النار وتحييد خطره ويستكملون تنفيذ مهامهم.

وأسفر ذلك عن مقتل المتورطين بإطلاق النار تجاه قوات الأمن، وهم محمد طاهر محمد النمر، ومقداد محمد حسن النمر.

كما كشفت المعلومات أنه تم القبض على (٤) سعوديين من أرباب السوابق والمشاركين في الأعمال الإرهابية والاعتداءات الإجرامية، وهم:

١-عبدالرحمن فاضل عبدالله العبدالعال.

٢- محمد جعفرعبدالله العبدالعال .

٣- جعفرمحمد الفرج.

٤-وصفي علي مكي القروص.

وضبطت قوات الأمن (١٣٠) جالون أسيد ، وكمية من مادة تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة ، وجالون بوتاسيوم ، وثلاثة مخازن لسلاح رشاش ، و 71 طلقة حية ، وقناعا أسود اللون.