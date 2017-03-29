بالفيديو.. لصوص يسطون على بقالة بالرياض في وضح النهار

أقدم ثلاثة لصوص يحملون سواطير على سرقة بقالة في حي منفوحة جنوب الرياض، وذلك في وضح النهار، غير آبهين بالمارة في الشارع.

وأظهر مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة الموجودة داخل المحل، ثلاثة أشخاص يدخلون البقالة، ويتظاهرون بشراء بعض الأغراض قبل أن يقوم أحدهم بالهجوم على البائع وشل حركته، بينما بدأ الثاني بضرب البائع بالساطور وفتح درج النقود وسرقة ما به.

وأظهرت الكاميرا الموجودة في زاوية أخرى، اللص الثالث، الذي تكفل بالوقوف بالقرب من الباب لينبه زميليه قبل قدوم أي أحد، وهو ما حدث بالفعل، حيث جاء أحد الأشخاص الذي يبدو أنه على علاقة بالبائع، فبادر اللص وأحد زميليه بضربه بالساطور، فحاول مقاومتهم إلا أنهم طاردوه إلى خارج المحل ولاذوا بالفرار.

من جانبهم، طالب مغردون في مواقع التواصل، الجهات الأمنية بالقبض على الجناة وتطبيق حد الحرابة بحقهم، كون ما فعلوه من باب ترويع الآمنين، ولا سيما أنهم ارتكبوا جريمتهم في وضح النهار.