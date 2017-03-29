بلدية فيفاء تكرم وتودع المتقاعدين

أقامت بلدية فيفاء اليوم الأربعاء حفل توديع وتكريم لعدد من المتقاعدين .

حيث حضر الحفل رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف ورئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس ومنسوبي البلدية .

وقد ألقى رئيس البلدية كلمة بهذه المناسبة أثنى على المتقاعدين وجهودهم وتميزهم طوال العمل بالبلدية.

ثم تم توزيع الدروع والهدايا التذكارية للمتقاعدين وهم :

1 – أحمد علي عطافي

2 – أحمد قاسم علي الفيفي

3 – عبدالله مسعود محمد الظلمي

والمقدمة من رئيس البلدية ومنسوبيها .

ثم بعدها تناول الجميع مأدبة الغداء المعدة بهذه المناسبة .

مودعين زملاءهم بكل وفاء وحب .