بلدية فيفاء تكرم وتودع المتقاعدين

أقامت بلدية فيفاء اليوم الأربعاء حفل توديع وتكريم لعدد من المتقاعدين .
حيث حضر الحفل رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف ورئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس ومنسوبي البلدية .
وقد ألقى رئيس البلدية كلمة بهذه المناسبة أثنى على المتقاعدين وجهودهم وتميزهم طوال العمل بالبلدية.
ثم تم توزيع الدروع والهدايا التذكارية للمتقاعدين وهم :
1 – أحمد علي عطافي
2 – أحمد قاسم علي الفيفي
3 – عبدالله مسعود محمد الظلمي
والمقدمة من رئيس البلدية ومنسوبيها .
ثم بعدها تناول الجميع مأدبة الغداء المعدة بهذه المناسبة .
مودعين زملاءهم بكل وفاء وحب .
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