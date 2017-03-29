اتحاد قوى الأمن الداخلي يختتم ملتقى الرماية الثاني للقطاعات العسكرية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله ، اختتمت اليوم فعاليات ملتقى الرماية التكتيكية الثاني الذي نظمه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي بحضور معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج بميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض واستمر لمدة 4 أيام.

وبدئ الحفل الختامي بالقرآن الكريم ثم شاهد الحضور عرض مرئي عن الإستعدادات المتخذه لتنظيم هذا الملتقى والمنافسات مدعم بجميع النتائج التي حققتها القطاعات المشاركه ثم ألقى أمين عام الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي مدير الملتقى العقيد سلطان الودعاني كلمة رحب فيها بمعالي مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج في الحفل الختامي للملتقى بنسخته الثانية الذي صدر بتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ ونظمه اتحاد قوى الأمن بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرماية بمشاركة مختلف القطاعات العسكرية انطلاقاً لما تتطلبه المرحلة الحالية من تكاتف وتعاضد الجميع لما فيه حفظ امن المملكة الداخلي وعلى حدودها .

وأبان العقيد الودعاني أن الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي طور أعمال الملتقى هذا العام بدعوة كافة القطاعات العسكرية للمشاركة في نسخته الثانية بعد أن كان مقتصراً في النسخة الأولى على القطاعات الأمنية ,

وأكد أن اتحاد قوى الأمن يسير بخطى ثابتة من خلال ما يقدمه من برامج وأنشطة مختلفة للقطاعات الأمنية في وزارة الداخلية واستحداثه للعديد من البرامج المهمة لرجل الأمن انطلاقاً من الأدوار المنوطة به , مستعرضاً الإنجازات التي حققتها منتخبات قوى الأمن خلال مشاركتها في بطولات الاتحادين العربي والدولي للشرطة وتم خلالها رفع علم المملكة في هذه المحافل مرجعاً ذلك لتوفيق الله أولاً ثم دعم وتوجيه سمو ولي العهد واهتمام ومتابعة مدير الأمن العام , عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئيا يحمل اسم مسيرة وإنجازات الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي اشتمل إنجازات ومشاركات الإتحاد على الصعيد المحلي وعلى مستوى المشاركات العربيه والدوليه

المحرج يتوج الأبطال

وعقب ذلك توج مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج فريق الأمن بكأس الملتقى لحصوله على المركز الأول في منافسات الرماية التكتيكية ,وحل ثانياً فريق القوات المسلحة وحصل على كأس المركز الثاني , ونال فريق قوات الأمن الخاصة كأس المركز الثالث.

وحقق فريق الأمن العام المركز الأول في منافسات الفرق لرماية الدقة ، وحل ثانياً فريق أمن المنشآت وفِي المركز الثالث فريق كلية الملك فهد الأمنية.

وفي منافسات الفردي للرماية التكتيكية حقق المركز الأول “عريف “فهد علي المواش من الأمن العام ، ونال المركز الثاني “عريف “محمد شوكان العنزي من الأمن العام ،وفِي المركز الثالث “رقيب “سفر محمد الدوسري من القوات المسلحة .

وفي منافسات الرماية السريعة “فردي “حقق المركز الأول والميدالية الذهبية “رقيب” سفر محمد الدوسري من القوات المسلحة وحل ثاناً “عريف” فهد علي المواش من الأمن العام محققاً الميدالية الفضية , وفي المركز الثالث “جندي أول “محمد إبراهيم السليماني من أمن المنشآت ونال الميدالية البرونزبة .

وفِي منافسات المسدس “رماية الدقة ” فردي ” نال المركز الأول العريف محمد شوكان العنزي من الأمن العام ، وحل ثانياً الجندي أول ماجد عبدالله الشهراني من أمن المنشآت ، وفِي المركز الثالث الجندي محمد ابراهيم السليماني من أمن المنشآت .

وفي نهاية الحفل قدم رئيس الاتحاد السعودي لقوى الأمن الداخلي رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول هدية تذكارية لمدير الأمن العام بهذه المناسبة

المرعول : اكتشفنا مواهب .. وسننظم ورش عمل

من جانبه أكد اللواء محمد المرعول نجاح الملتقى الثاني الذي شهد مشاركة 12 قطاع عسكري من كافة القطاعات في الوطن على عكس الملقتى في نسخته الأولى الذي اقتصرت المشاركة فيه على 5 قطاعات أمنية , وزاد من نجاحه تشريف معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج الذي يدعم كافة أنشطة اتحاد قوى الأمن الداخلي , مشيراً إلى أن مثل ههذه الملتقيات تجعلنا نتلمس احتياجات القطاعات في الجانب التدريبي

وكشف المرعول عن إقامة ورش عمل مستقبلاً يحضرها مدراء الفرق في القطاعات العسكرية بهدف تطوير الملتقى في نسخته المقبلة.

وقدم اللواء المرعول شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد رئيس هيئة الرياضة على دعمه هذا الملتقى من خلال مشاركة اتحاد الرماية ومساهمتم الفعالية لانجاح الملتقى , حيث يعتبر شراكة بين الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي والاتحاد السعودي للرماية , ممتدحاً مستوى المشاركين في الملتقى , مشيراً إلى أن أغلب المشاركين من أبطال الرماية في المنتخبات السعودية كما تم اكتشاف العديد من المواهب في هذه المنافسات .