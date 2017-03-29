دوريات جازان تكشف هوية سارق الذهب والمجوهرات  وتقبض عليه

أطاحت دوريات اﻷمن بمنطقة جازان بوافد عربي يبلغ من العمر 23 عاما أثر قيامة بتنفيذ عمليتي سرقة من محلين للذهب والمجوهرات أحدهما بمدينة جازان والآخر بصبيا.

وتعود تفاصيل الحادثة لورود بلاغ من قبل صاحب محل للذهب والمجوهرات بالسوق الداخلي بمدينة جازان مفاده قيام شخص بسرقة كمية من الذهب والفرار لجهة غير معلومة.

وبناء على ماورد في البلاغ فقد تم اﻹنتقال للموقع ومعاينته واﻹستعانة بما توفر من معلومات وتعميم اوصاف المتهم على الفرق الأمنية العاملة بالميدان واﻹستعانة بالمصادر الخاصة والقيام بعمليات بحثية موسعة ما اسفر عن رصده أثناء قيامه بمحاولة عرض جزء من الذهب المسروق ﻷحد المحلات بمحافظة صبيا فتم إستدارجه والقبض عليه حيث عثر بحوزته على كمية أخرى من الذهب اتضح بانه قام بسرقتها من أحد المحلات في وقت سابق

فتم إتخاذ اللازم حياله وتحريز المضبوطات وتسليمه لجهة الاختصاص.

من جهته ثمن مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني هذه الجهود لدوريات اﻷمن مقدما شكره لهم وعلى رأسهم العقيد عبدالله مدخلي مدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة والذي كان متابعاً لكافة ما تم من إجراءات بحثية وتحري حتى كشف هوية المتهم والإيقاع به وكافة من شارك في تلك المهمة مؤكدا في الوقت نفسه أن عيون رجال الأمن لن تغفل عن أي تجاوز يتم على أي مواطن أو مقيم في المنطقة وسيكونون له بالمرصاد .