بلدي العيدابي يهنئ القرني بمناسبة تكليفه أمنياً للمجالس البلدية

يسر رئيس المجلس البلدي بمحافظة العيدابي الأستاذ متعب الغزواني و كافة أعضاء المجلس أن يرفعوا أسمى آيات التهاني والتبريكات للأستاذ بريك بن عبدالله بريك القرني بمناسبة تكليفه أمينا عاما للمجالس البلدية بالمملكة وتهنئة سعادته على الثقة التي حظى بها متمنين له دوام التوفيق والنجاح .

كما قدم بلدي العيدابي الشكر والتقدير للأستاذ جديع بن نهار القحطاني على ماقدمه خلال مسيرته وجهوده السابقة والتي ساهمت في دف عجلة التطوير والبناء وخدمة المجالس البلدية.

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