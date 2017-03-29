أمير القصيم يرشح الدويس عضواً في سياحة عنيزة

صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ورئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة . بترشيح الاستاذ فهد بن عبدالعزيز الدويس عضواً في لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة . وجاء هذا الترشيح بناءاً على الكفاءة العالية التي يتميز بها الدويس ونظير الخبرات المتراكمة التي أكتسبها طوال عمله في اللجان الاجتماعية والتنموية والسياحية . وحققت من خلالها متميزة وكبيرة .

هذا ويعد الاستاذ فهد العبدالعزيز الدويس عضواً هاماً ورئيساً في غالبية المناشط والفعاليات الاجتماعية والسياحية والتي تشهدها محافظة عنيزة طوال السنوات الماضية

وأكتسب نظير أعماله ومساهماته الاشادة والتقدير والشكر من الجميع .

ويعد الأستاذ فهد الدويس مكسباً هاماً واضافة كبيرة في مسيرة لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة

من جهته رفع الاستاذ فهد الدويس أسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان الى صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ورئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة على هذه الثقة وقال : إنني أعتز كثيراً بثقة سمو أمير منطقة القصيم وندعوا الله تعالى أن نكون عند مستوى ثقة سموه الكريم بناء.

كما وجهه الدويس شكره الخاص الى سعادة محافظ عنيزة ورئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة الاستاذ عبدالرحمن ابراهيم السليم … وقال : إن جهود سعادته في تنشيط ودعم الحراك السياحي بالمحافظة مشهودة وكبيرة … مختتماً تصريحه بالقول : إنه يتشرف بالانضمام لعضوية لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة .. والمساهمة في توهج عنيزة سياحياً وخدمة كافة الفعاليات والمناشط السياحية بالمحافظة