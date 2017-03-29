سيدة تفوز بالسيارة الاولى في مهرجان أبها للتسوق

سحبت إدارة مهرجان أبها للتسوق، مساء أمس، على أول سياراتها المقدمة من شركة ستار لتنظيم المعارض والمهرجانات، بحضور ممثل الغرفة التجارية بأبها الاستاذ محمد عسيري.

وجاءت السيارة من نصيب السيدة صالحة الحلافي، إذ تسلم مفتاحها زوجها من مدير المهرجان إبراهيم بن محمد الجارالله، مقدما لها تهنئته بالفوز بأولى الجوائز الكبرى خلال هذه الدورة للمهرجان.

فيما شهد المسرح الخارجي العديد من السحوبات القيمة التي سبقت موعد السحب على الجائزة الكبرى.

من جهته، عبر زوجها حمود عن بالغ شكرة وتقديره لإدارة المهرجان، مبيناً أن فوز زوجه أدخل السعادة على قلوب كافة عائلته.

واختتم حديثة بدعمه وتشجيعه للمواطن السعودي والتحفيز للسياحة الداخلية، وخصوصا مدينة أبها التي تتمتع بأجواء جميلة يجعلها تكون في مصاف المدن العربية بتتويجها بلقب عاصمة السياحة العربية لهذا العام.