بترجي يعلن انشاء عدد من المنشآت الصحية بعدد من مدن المملكة

كشف سعادة المهندس / صبحي بترجي – ( رئيس مجلس إدارة بيت البترجي الطبية ) عن إنشاء ( 4 ) مستشفيات متخصصة سعة ( 50 ) سرير في ( 4 ) مناطق مختلفة بالمملكة للأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود ،وأوضح المهندس / صبحي بترجي ” أن من واجبنا الوطني تجاه أبناء مملكتنا الحبيبة ومساهمة منا لمساعدة الفقراء الغير القادرين على تحمل المصاريف العلاجية ، و أشار المهندس / بترجي – إلى أن تشييد تلك المشافي سوف يكون خلال الأعوام المقبلة ، و يجري الآن وضع التصاميم الهندسية لها مبينا أن تشمل على كافة مناطق المملكة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية الحديثة .

و لفت البترجي أن من واجب المواطنة والإنتماء لهذا الوطن المعطاء الذي ينعم تحت ظل القيادة الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – و سمو ولي عهده الأمين الأمير / محمد بن نايف – وولي ولي العهد الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله – وللشعب السعوي الوفي .

وأبان / البترجي – أن المستشفيات سوف تنشأ في ( مكة المكرمة والرياض – و الدمام – و عسير ) – وختم المهندس /صبحي – حديثه بأن هذا واجب وطني لأهلي وإخواني في جميع مناطق المملكة .