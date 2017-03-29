 بترجي يعلن انشاء عدد من المنشآت الصحية بعدد من مدن المملكة | فيفاء أون لاين
الخميس, 2 رجب 1438 هجريا, الموافق 30 مارس 2017 ميلاديا

بترجي يعلن انشاء عدد من المنشآت الصحية بعدد من مدن المملكة

بترجي يعلن انشاء عدد من المنشآت الصحية بعدد من مدن المملكة
مكة المكرمة - عمر الشيخ
كشف سعادة  المهندس / صبحي بترجي – ( رئيس مجلس إدارة بيت البترجي الطبية ) عن إنشاء ( 4 ) مستشفيات متخصصة سعة ( 50 ) سرير في ( 4 ) مناطق مختلفة بالمملكة للأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود ،وأوضح المهندس / صبحي بترجي ” أن من واجبنا الوطني تجاه أبناء مملكتنا الحبيبة ومساهمة منا لمساعدة الفقراء الغير القادرين على تحمل المصاريف العلاجية ، و أشار المهندس / بترجي – إلى أن تشييد تلك المشافي سوف يكون خلال الأعوام المقبلة ، و يجري الآن وضع التصاميم الهندسية لها مبينا أن تشمل على كافة مناطق المملكة مجهزة  بأحدث التجهيزات الطبية الحديثة  .
 
و لفت البترجي أن من  واجب المواطنة والإنتماء لهذا الوطن المعطاء الذي ينعم تحت ظل القيادة الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  – و سمو ولي عهده الأمين الأمير / محمد بن نايف – وولي ولي العهد الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  حفظهم الله –  وللشعب السعوي الوفي .
                                                                                                                    وأبان / البترجي – أن المستشفيات سوف تنشأ في ( مكة المكرمة والرياض – و الدمام – و عسير ) – وختم المهندس /صبحي – حديثه بأن   هذا واجب وطني لأهلي وإخواني في جميع مناطق المملكة .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*