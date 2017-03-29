برعاية أمير الشرقية  “بناء” تكرم نخبة العود

تواصل شركة نخبة العود حصد الجوائز والتكريمات ، فبعد أيام من تتويجها من بين أكثر مئة علامة تجارية رواجاً بالمملكة هاهي تحظى بتكريم آخر من قِبل الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية “بناء”، وذلك خلال النسخة الثانية من فعاليات مبادرة ( بناء قدرات وتبادل خبرات العاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة العربية السعودية) التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد رئيس مجلس إدارة الجمعية نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، واحتضنتها الخبر يوم الأحد 20/6/1438هـ، الموافق 19/3/2017م ، واستضافت خلالها 100 قيادي وموظف من جميع جمعيات الأيتام بالمملكة، وتم خلالها تبادل الخبرات وعرض التجارب المتميزة في مجال رعاية ودعم الأيتام.

وقال ماجد المقبل مدير العلاقات العامة والإعلام بنخبة العود والذي تسلم الدرع من سمو رئيس الجمعية : إنه من دواعي سرورنا في نخبة العود أن نكون من بين داعمي هذه المبادرة التي تستهدف صهر الخبرات المتميزة في مجال دعم الأيتام، وتوجيهها لتقديم عمل أكثر تميزاً في هذا المجال الحيوي الهام.

وأضاف المقبل أن نخبة العود حريصة على القيام بمسؤوليتها المجتمعية على أكمل وجه لإيمانها بالدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص في دعم التنمية في مختلف مجالاتها.

وتعد نخبة العود واحدة من أكبر شركات العود والعطور في المملكة، وتستند على أكثر من 311 فرعاً، في عدد من مناطق المملكة ودول الخليج، وتمكنت الشركة خلال مسيرتها من حصد عدد كبير من الجوائز في عدة مجالات.