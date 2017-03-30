طلاب الصف الخامس بابتدائية العدوين يزورون زميلهم المصاب في منزله

في لفتة ولمسة إنسانية معبرة وبادرة تربوية ناجحة تهدف إلى غرس التكاتف والإخاء بين النشء

قام طلاب الصف الخامس بالعدوين الابتدائية بزيارة زميلهم المصاب

عبد المجيد أحمد يحيى

والذي تعرض لحادث سقوط من أمام منزله مصطحبين معهم الورود و الهدايا مهنئين لزميلهم بمناسبة سلامته وخروجه من المستشفى

وقد رافقهم في هذه الزيارة عدد من معلمي المدرسة يتقدمهم

قائد المدرسة

الأستاذ/ محمد أحمد

والمرشد الطلابي

الأستاذ /محمد موسى

ورائد النشاط الأستاذ /أسعد علي

ورائد الفصل الأستاذ /محمد سليمان

حيث اطمأن الجميع على صحة الطالب المصاب داعين الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل والعودة قريبا إلى المدرسة ..

من جانبه ثمن والد الطالب المصاب الأستاذ/ أحمد يحيى

هذه اللفتة والمبادرة من منسوبي المدرسة بزيارة ولده داعيا الله أن لا يريهم مكروها

وتأتي هذه الزيارة من زملاء الطالب ومعلميه تخفيفا عنه ورفعا لمعنوياته

وتوجيها للطلاب بفضل زيارة المريض وتطبيقا لهم ذلك في درس عملي ، ،

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