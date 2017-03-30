 محافظ هروب يدشن الملتقى التوعوي الأول | فيفاء أون لاين
الخميس, 2 رجب 1438 هجريا, الموافق 30 مارس 2017 ميلاديا

محافظ هروب يدشن الملتقى التوعوي الأول

محافظ هروب يدشن الملتقى التوعوي الأول
هروب - فيفاء أون لاين

 

افتح محافظ هروب أحمد الفيفي صباح أمس الأول الملتقى التوعوي الأول بمحافظة هروب بحديقة الرزان والذي نظمه مركزي الرزان والجوين بهروب.
وذلك بمشاركة عدد من الدوائر والإدرات الحكومية .
فيما حل الإعلامي محمد الطميحي مذيع قناة العربية ضيفا شرفيا للملتقى .

وقد بدأ الحفل بالنشيد الملكي بمشاركة كشافة هروب ، ثم تجول محافظ هروب الفيفي داخل أجنحة المعرض مطلعا على فعاليات بعض الإدرات الحكومية بهروب التي شاركت بالملتقى .
واطلع محافظ هروب على مرسم هروب الحر الذي شارك فيه بعض طلاب مدارس هروب ورسامات هروب المشاركات في المرسم.

وبعد نهاية الجولة بدأ الحفل الخطابي للملتقى ، ثم تكريم ضيف الملتقى الطميحي وتكريم الجهات الحكومية المشاركة ورجل الأعمال فهد الغانم ومشايخ العزين.

 

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