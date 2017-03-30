رسامات هروب يسطرن الإبداع في الملتقى التوعوي الأول

أستعرض محافظ هروب أحمد الفيفي المرسم الحر المصاحب لفعاليات ملتقى هروب الأول ، حيث سطرت الأنامل النسائية بملتقى هروب التوعوي الأول أجمل اللوحات الفنية التي لاقت استحسان محافظ هروب وضيوف الملتقى و الحضور .

إشادة بالموهوبات الفنية :

وأشاد مذيع قناة العربية الإعلامي محمد الطميحي بما شاهده في مرسم هروب الحر ، وأعمال الرسامات المشاركات بالرسم ، حيث قدمت الرسامة نوال هروبي لوحة فنية لضيف الملتقى الطميحي الذي أعجب بتلك اللوحة مقدما شكره وتقديره للرسامة نوال هروبي ، فيما قدمت الرسامة منيرة الصهلولي

دعم وتشجيع :

وبعد تلقي محافظ هروب أحمد الفيفي لوحة فنية قدمتها الرسامة منيرة الصهلولي، واعدا رسامات ومبدعات هروب بمزيد من الدعم والتشجيع مقدما شكره للقائمين على مرسم هروب .

مواهب بالفطرة :

حيث كشف مرسم هروب المصاحب لفعاليات ملتقى هروب الأول العديد من الموهوبات في مجال الرسم ، وطالبات رسامات بمزيد من الدعم وإتاحة الفرصة للمرأة في هروب لإبراز مواهبها الفنية و الإبداعية والقيادية .