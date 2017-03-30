 برنامج توعوي عن سرطان القولون بالرعاية الأولية بالحسينية | فيفاء أون لاين
الخميس, 2 رجب 1438 هجريا, الموافق 30 مارس 2017 ميلاديا

برنامج توعوي عن سرطان القولون بالرعاية الأولية بالحسينية

برنامج توعوي عن سرطان القولون بالرعاية الأولية بالحسينية
حيدر الذروي - صبيا

نفذ مركز الرعاية الصحية الأولية بالحسينية برنامج توعوي عن مرض سرطان القولون لهذا اليوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٧/٢هـ برعاية محافظ صبياء المكلف الاستاذ ابراهيم بن عثمان شبيلي وشيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع الشيخ ابراهيم بن حسن الذروي وبحضور مدير الصحة العامة بالشؤون الصحة بمنطقة جازان الدكتور يحي ابراهيم حميران ومدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع، وبحضور اهالي مركز الكدمي وزوار ومراجعة الرعاية وتم افتتاح المعرض المعد لهذا البرنامج وعرض فلم وثائقي للتوعية بالمرض وكلمة لمدير المركز ظايم يحي غالبي رحب فيها بالحضور ثم عرف بالمرض واهمية التوعية بمرض القولون وطرق اكتشافه مبكّر وعلاجه ثم سلم سعادة المحافظ الدروع والهدايا التذكارية بهذه المناسبه

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