تنفيذ القصاص في مواطن قتل آخر بعصا

أعلنت وزارة الداخلية اليوم “الخميس” عن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بضربه بعصا في أماكن متفرقة من جسده.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن المواطن إبراهيم بن محمد بن عطية الله الزبيدي أقدم على قتل سعيد بن محمد بن حسين الزبيدي، وذلك بضربه بعصا على رأسه، في مواقع متفرقة من جسده.

وأضافت أنه تم القبض على الجاني وتم توجيه الاتهام إليه وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً وحُكِم عليه بالقتل قصاصاً.

وأشارت إلى أنه تم تأجيل القصاص حتى بلوغ ورشد القاصر من ورثة القتيل، وبعد بلوغه ومطالبته بالقصاص مع بقية الورثة، تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر، ونفذ الحكم بحق الجاني صباح اليوم بمدينة جدة.